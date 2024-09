Console onorario negli Stati Uniti, Scordio: “Vicino alla comunità italiana, non dimentico Gela”

Gela. Da tre anni è console onorario d’Italia a Rochester, nello stato di New York, con un’area metropolitana tra le più vaste. Il gelese Vincenzo Scordio sta proseguendo la sua attività istituzionale ed è sempre più un punto di riferimento per la comunità italiana di quella zona degli Stati Uniti. Sta lavorando ad una serie di iniziative e non dimentica Gela, come ha spiegato in un’intervista alla testata gazzettadiplomatica.it. “Torno spesso a Gela, la mia città natale, della quale sono innamorato. Ho la fortuna di visitarla tre o quattro volte ogni anno”, ha detto. Negli Stati Uniti, Scordio si occupa del ramo assicurativo e nel 2021 ha ricevuto l’incarico di console onorario. La sua è una figura consolidata per gli italiani che arrivano nell’area newyorchese e nei territori che si estendono fino al lago Ontario. Spetta proprio a lui garantire servizi a loro supporto, per il primo inserimento nella nuova realtà.