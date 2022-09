Consorzio bonifica in crisi, Regione sblocca 550 mila euro: “Per coprire i debiti urgenti”

Gela. Una crisi che si protrae da tempo e che limita in maniera consistente l’attività del Consorzio di bonifica locale, ormai assorbito da quello della Sicilia occidentale. Stipendi che vengono erogati con mesi di ritardo, lavoratori che non riescono a sostenere il carico di attività da svolgere, pochi mezzi e tante ristrettezze, tutto a discapito degli agricoltori che devono già sostenere l’atavica carenza idrica. Dalla Regione, però, arriva uno stanziamento che può contribuire a limitare i patemi. Il dipartimento dell’agricoltura ha sbloccato un contributo da 550 mila euro. Si tratta delle somme straordinarie inserite in finanziaria, a seguito di un emendamento del Movimento cinquestelle. Lo scorso maggio, fu il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, ora candidato alla presidenza della Regione per i grillini, a porre la prima firma sulla richiesta per stanziare le somme.