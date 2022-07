Consorzio bonifica, “risposte commissario insufficienti”: prosegue stato di agitazione

Gli stessi sindacati hanno chiesto che il confronto con il commissario del Consorzio della Sicilia Occidentale prosegua, in presenza dei lavoratori, costretti a sopportare ritardi nei pagamenti che si protraggono da mesi. In Regione, in settimana, il dipartimento dell’agricoltura ha disposto lo sblocco di somme destinate alle prestazioni dei ventisei lavoratori avviati per le attività nelle campagne. Anche su questo versante, così come per gli emolumenti del personale a tempo indeterminato, più volte sono stati segnalati ritardi evidenti.