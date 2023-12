Consorzio di bonifica, pagate le retribuzioni fino a novembre: “Ma servono cambiamenti radicali”

Gela. Le difficoltà strutturali rimangono invariate così come le tante falle che incidono ancor di più sul comparto agricolo locale. Al Consorzio di bonifica, però, almeno sul piano delle retribuzioni, si è aperto un varco. Sono state pagate le mensilità arretrate, fino a novembre. “Da quello che abbiamo potuto appurare – spiega il segretario provinciale della Fillea-Cgil Giuseppe Randazzo – non dovrebbero esserci particolari problemi neanche per la mensilità di dicembre e per la tredicesima”. Il sindacalista, al pari dei dipendenti dell’ente, è però già consapevole che “dal 2024 ripartirà tutta la solita trafila”. Sempre più spesso, infatti, ritardi burocratici e tempi lunghi per i bilanci, fanno slittare per mesi i pagamenti dovuti ai dipendenti che si trovano ad operare senza retribuzioni per lunghi lassi di tempo. “Finché non muterà il sistema delle semestralità – aggiunge Randazzo – ci troveremo costantemente davanti alle stesse emergenze. Speriamo inoltre che dalla riforma possano scaturire variazioni importanti, anche se al momento ci prepariamo già alla prossima vertenza. Difficilmente le cose cambieranno”. La crisi profonda del Consorzio locale, segnalata pure nel corso del recente incontro con il commissario, è figlia di un percorso molto accidentato.