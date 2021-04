Consulta comunale per il turismo, assemblea sceglie D’Arma: eletto vicepresidente

Gela. La Consulta comunale per il turismo, a breve, dovrebbe iniziare ad operare a pieno regime, in una città che da sempre attende uno sviluppo che faccia perno sulle risorse del territorio. Ieri, è stato eletto il vicepresidente, che di fatto coordinerà tutte le attività. La scelta è ricaduta su Rocco D’Arma, operatore del settore turismo e con un’esperienza da assessore. Era il candidato sostenuto, in maniera compatta, da Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani del Golfo e Fipe. D’Arma è stato anche presidente vicario di Ascom-Confcommercio. Alla convocazione hanno risposto, in rappresentanza delle associazioni locali, Valter Miccichè, Salvatore Spinello, Fabiola Polara, Valeria Notarstefano, Ivana Legname, Rocco D’arma, Armando Grimaldi, Tiziana Iozza, Martina Monachella, Giorgia Turco, Giuseppe Carnevale, Enrico Maria Toscano, Elio Cassarino, Martina Pisano, Antonio Cuvato, Nicolò Catalano, Antonio Lautorisi, Giuseppe Alessi, Antonio Ruvio, Rocco Pardo, Ketty Virbani, Francesco Città. Sono tutti componenti dell’assemblea. La Consulta è presieduta dal sindaco Lucio Greco. L’elezione di D’Arma è avvenuta all’unanimità. Il percorso che ha condotto alla Consulta è stato seguito dall’assessore Cristian Malluzzo e anche dalle commissioni che si sono occupate dei regolamenti.