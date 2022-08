Consuntivo, in municipio un commissario per chiudere l’iter: nominato dalla Regione

Gela. L’obiettivo era di approvarlo prima della pausa estiva e allo stato non ci sono stati i margini. Sul consuntivo 2021, importante anche per cercare di sbloccare l’assunzione di un nuovo dirigente, arriva la nomina di un commissario ad acta, disposta dalla Regione. Il provvedimento dell’assessore Marco Zambuto riguarda Palazzo di Città e almeno una decina di altri Comuni dell’isola. In queste settimane, l’assessore al ramo Danilo Giordano, il dirigente Alberto Depetro e il sindaco Lucio Greco, hanno cercato di accelerare. L’ha più volte ribadito proprio l’avvocato Greco. Il commissario dovrebbe insediarsi per completare l’iter di approvazione.