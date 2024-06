Contabilità e riscossione tributi, commissione si affida alle risorse interne del municipio

Gela. L’attività della commissione straordinaria di liquidazione, costituita a seguito della dichiarazione di dissesto dell’ente comunale dello scorso anno, è in pieno svolgimento. I tre componenti designati a livello ministeriale si sono insediati, avviando tutti i necessari adempimenti per prendere in carico i rapporti del municipio fino al 2021. La commissione ha già avanzato richiesta per avere una serie di atti dagli uffici comunali. Il presidente Carmelo Fontana e gli altri componenti Giovanni Impastato e Giuseppe Gervasi, intanto, hanno deciso di affidarsi alle risorse interne degli uffici comunali, per la gestione di entrate e spese di competenza della commissione straordinaria e ancora per la riscossione “anche coattiva” dei tributi e delle “entrate patrimoniali”. Se ne occuperanno il dirigente del settore bilancio Maria Concetta Bonfirraro e il funzionario Roberto Di Grigoli, che già coordinano le stesse attività per conto del municipio. La riscossione dei tributi è da sempre uno dei punti deboli negli equilibri finanziari del municipio, più volte indicato dalla Corte dei Conti.