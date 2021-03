Gela. Rimane fermo il contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, non si registrano nuovi casi di positività al virus. La linea complessiva è a 60. Non ci sono stati neanche ricoveri. I nuovi contagiati in provincia sono 35 pazienti di Caltanissetta, 8 di San Cataldo, 1 di Milena e 1 di Resuttano.