Contagi Covid in città non crescono, 4 nuovi casi: sono otto i pazienti guariti

Gela. Per la prima volta, nelle ultime settimane, il numero dei nuovi contagi da Covid in città è inferiore a quello dei guariti. Domani, dovrebbe essere l’ultimo giorno di zona rossa, in attesa delle decisioni di Asp e Regione. Nelle ultime ventiquattro ore, i contagiati sono quattro, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, otto. La linea complessiva del contagio rimane sostanzialmente stabile, a 580 positivi. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e due dimessi. L’unico decesso è di un paziente di Caltanissetta.