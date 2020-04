Contagi fermi, in città linea a zero: “Tra ieri e oggi effettuati 110 tamponi”

Gela. Nessun nuovo caso di positività al Covid in città. i numeri rimangono inalterati. Sono diciotto i contagiati ancora non guariti. Un altro paziente, invece, ha completamente superato la patologia. Tanti, in queste settimane, hanno contestato i ritardi sull’effettuazione dei tamponi e sull’esito, in troppi casi mai arrivato. Da Asp fanno sapere che sono stati effettuati 110 tamponi, tra ieri e oggi, su chi è ritornato in città dalle zone del contagio.