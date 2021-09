Contagi in calo, 8 nuovi casi e 5 guariti: curva ferma a 322 positivi

Gela. Rimane stabile con un trend in calo la curva del contagio in citta’. Sono 35 in tutta la provincia, 8 a Gela e 7 a Niscemi. Gli altri riguardano 7 di Butera, 6 di Caltanissetta, 2 di Mazzarino, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Riesi e 1 di Serradifalco. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Gela e 1 di Niscemi, già in isolamento domiciliare. Deceduti 2 pazienti di Niscemi. Guariti da Covid-19 18 pazienti di Niscemi, 5 di Gela, 5 di Mazzarino, 1 di Campofranco, 1 di Riesi e 1 di Santa Caterina Villarmosa.