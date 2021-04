Contagi scuole, Bennici: “Gravi responsabilità del sindaco, ora intervenga la Regione”

“Davanti ad un’amministrazione che ha affrontato l’intera pandemia con approssimazione, che non tutela il diritto alla salute senza far venir meno quello all’istruzione, un’amministrazione che non è in grado di dare risposte adeguate ai cittadini, nel momento di vuoto di governo, non rimane altro che affidarsi ai partiti ed alle associazioni che cercano, in via sostitutiva, di fare quanto è nelle loro possibilità per attenuare il disagio. Per questo motivo – continua – Fratelli d’Italia propone una raccolta firme da presentare direttamente al presidente della Regione Musumeci, affinché possa intervenire in città, adottando tutti i provvedimenti necessari per frenare il contagio in corso, dando serenità alle famiglie e a tanti giovani, non escludendo anche la chiusura delle scuole. Amministrare significa anche provvedere per motivi di urgenza e di necessità alla salute pubblica, così come in atto è per la città. L’assunzione di responsabilità, di decisioni impopolari che non possono, comunque, essere poste in secondo piano o addirittura ignorate e non affrontate con determinazione, perché ciò causa probabilmente e direttamente l’aggravarsi della situazione, così come sta avvenendo con un aumento esponenziale dei contagi”.