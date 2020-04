Contagiati in città rimangono 9, in provincia sono più di 100: “Ora esito centinaia tamponi”

Gela. Rimane invariato il numero di contagiati in città, sono nove anche in base a quanto reso noto da Asp. In provincia, però, si superano i cento casi, con 105 pazienti. Il dato dei pazienti in isolamento domiciliare, risultati positivi al test, si incrementa di 7 unità a Caltanissetta e di un’unità a Serradifalco, Mazzarino e Milena. Sono in sorveglianza attiva essendo in condizioni non meritevoli di ricovero. Tra i positivi riscontrati a Caltanissetta c’è anche un’operatrice sanitaria dell’ospedale “Sant’Elia”, già da dieci giorni in isolamento domiciliare.