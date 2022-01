Contagio Covid, 120 nuovi casi in città: un altro decesso, in totale 3.688 positivi

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, la corsa del contagio Covid, in città, ha rallentato. Sono 120 i positivi, in isolamento domiciliare. I guariti sono 242. C’è però un altro decesso, di un paziente gelese, positivo al Covid (dall’inizio della pandemia sono 107). Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e altrettanti sono stati dimessi (ma si trovano in isolamento domiciliare).