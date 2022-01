Contagio Covid ai massimi in città, altri 415 positivi: superati i duemila casi

Gela. Il contagio Covid in città corre inarrestabile. Nelle ultime ventiquattro ore, si è segnato un altro triste primato, sono 415 i positivi, in isolamento domiciliare. Mai tanti, in appena ventiquattro ore. La curva complessiva è salita superando i duemila contagiati (sono 2.070). I guariti, invece, solo 34. Cinque pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e due invece trasferiti in rianimazione. Tra degenza ordinaria e rianimazione, in totale sono ventotto i pazienti gelesi ricoverati, tutti positivi al Covid. Asp informa di tre decessi. Si tratta di un paziente di Marianopoli, di uno di Santa Caterina Villarmosa e di un terzo, proveniente da fuori provincia.