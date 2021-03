Contagio Covid ai minimi in città, ma c’è un decesso: linea positivi a quota 64

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, nessun nuovo caso da Covid, in isolamento domiciliare, in città. Asp, però, comunica il decesso di un paziente gelese. Ora, il totale dei morti per Covid è a quota 62. Sono invece 64 i positivi. Una linea sempre più in discesa. Un altro paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria e due sono guariti.