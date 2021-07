Contagio Covid “allarmante”, possibile proroga zona rossa: Greco, “vaccinatevi”

Gela. Le misure restrittive in vigore dalla scorsa settimana verranno probabilmente prorogate. I numeri del contagio Covid in città vengono defniti “allarmanti”. Nelle scorse ore il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp, Francesco Iacono, con una nota ufficiale ha invitato il sindaco Lucio Greco a rafforzare le misure. “Non ho ancora deciso se attuare ulteriori misure restrittive – dice Greco – ma andando avanti in questo modo rischiamo di veder protrarre quelle già in atto. Ci sono alcune misure al vaglio, ma il mio desiderio sarebbe di non applicarle, per non aggravere ulteriormente la situazione di alcune categorie economiche già al collasso”.