Contagio Covid ancora in aumento, altri 31 casi: cresce numero dei pazienti ricoverati

Gela. Nonostante le restrizioni della zona rossa, continua a crescere il numero di contagiati dal Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trentuno, tutti in isolamento domiciliare. La linea dei positivi, in totale, è a quota 577. Un paziente gelese, positivo al Covid, è stato trasferito in rianimazione. Altri due invece sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Un altro paziente è stato dimesso. I guariti sono diciassette. E’ in progressivo aumento il numero dei ricoverati per Covid.