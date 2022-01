Contagio Covid, curva positivi ancora oltre 4 mila: 240 nuovi casi in città

Gela. Rimane ancora sopra soglia 4 mila, la linea dei positivi al Covid, in città. In totale, sono 4.101. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 240 i nuovi contagiati, in isolamento domiciliare. I guariti, però, sono 552. Un paziente gelese, positivo al Covid, è stato ricoverato in degenza ordinaria e tre sono stati dimessi.