Contagio Covid in città oltre quota 200, 41 nuovi casi: Greco, “sono molto preoccupato”

Gela. Il contagio Covid in città sta toccando numeri sempre più preoccupanti. Nelle ultime ventiquattro ore, sono quarantuno i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. Solo due, invece, i guariti. Altrettanti pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Asp comunica il decesso di un paziente di Riesi, positivo al Covid. In città, il numero totale di positivi ora tocca la soglia di 236. Nel tardo pomeriggio, il sindaco Lucio Greco si è recato all’hub vaccinale. Ha nuovamente invitato, chi non l’abbia ancora fatto, a vaccinarsi. “Sono seriamente preoccupato per l’aumento dei casi che si sta registrando in questi giorni”, ha detto l’avvocato. Ha richiamato “al senso civico” e al “rispetto per sé e per gli altri”.