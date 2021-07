Contagio Covid in costante aumento, superati i 500 contagiati: 78 nuovi casi

Gela. In città il contagio Covid galoppa. Nelle ultime 24 ore sono 78 i pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Asp comunica anche un nuovo ricovero in degenza ordinaria, ma un altro paziente è stato dimesso, trasferito in isolamento domiciliare. I guariti invece sono solo 4. Risultano in totale 6 ricoveri, in degenza ordinaria.