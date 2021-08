Contagio Covid non cala, Greco conferma le misure restrittive: “Fino al 10 agosto”

Gela. La situazione generale del contagio in città viene ancora considerata grave, senza miglioramenti rispetto alla scorsa settimana. Sulla base di una nota, oggi fatta pervenire in Comune dall’Asp, il sindaco Lucio Greco ha deciso di prorogare, fino al prossimo 10 agosto, il provvedimento che aveva emesso proprio la scorsa settimana. L’avvocato ha provveduto con una nuova ordinanza, che di fatto lascia invariate le misure decise. E’ vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l’accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19”, aveva già scritto Greco. “E’ vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ovvero di coloro che fanno uso delle strutture esterne a tali esercizi all’uopo predisposte per la somministrazione di alimenti e bevande”. Inoltre, restrizioni riguardano locali e movida. “E’ fatto divieto di vendere al dettaglio per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche, a posto fisso o in forma ambulante, dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, con decorrenza immediata e sino al 3 agosto 2021”, riporta l’ordinanza. “Fermo restando il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui al precedente punto 6., nelle ore in cui è consentita la vendita e/o la somministrazione, è altresì fatto divieto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattina (da asporto); il presente divieto si estende anche ai distributori automatici di bevande esposte al pubblico, ovvero posti in locali privati aperti al pubblico; nelle ore consentite, la somministrazione delle bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita o somministrazione; per la vendita di bevande in bottiglie di plastica (o tetrapack) è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi e di trattenersi tali tappi”.