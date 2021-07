Contagio Covid oltre i 600 positivi, ora 617: 16 i guariti

Gela. Il contagio da Covid in città supera anche la soglia dei 600 positivi. In totale sono 617. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati forniti da Asp, i nuovi casi sono 66, tutti in isolamento domiciliare. I guariti invece sono 16. Nell’intero territorio provinciale, la quota più consistente dei contagi è concentrata proprio in città.