Contagio Covid riprende a correre in città, 22 nuovi casi: curva dei positivi oltre 100

Gela. I numeri del contagio Covid nelle ultime ventiquattro ore non lasciano ben sperare. Sono ventidue i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Un paziente gelese, invece, è stato ricoverato in degenza ordinaria. Sono solo due i guariti. In città, la curva totale risale oltre quota 100 e i positivi sono 116. Un paziente di Riesi è stato invece trasferito in terapia intensiva.