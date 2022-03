Contagio Covid risale ancora, in città 150 nuovi casi e 63 guariti: in totale 1.301 positivi

Gela. Sale ancora il numero dei contagiati da Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 150 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. I guariti sono 63. In totale, il contagio risale superando la soglia dei 1.300 positivi (sono 1.301). Si registrano due nuovi ricoveri, in degenza ordinaria.