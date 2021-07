Contagio Covid, sale la preoccupazione: ambulanze in coda al pronto soccorso

Gela. Ormai da giorni, i numeri del contagio Covid in città sono in drastico aumento. Nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati ventotto nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di contagiati ha superato quota 200, con 218 positivi. La situazione inizia seriamente a preoccupare e pare sia già sotto stretta valutazione da parte di Asp. Al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale “Vittorio Emanuele” continuano ad affluire ambulanze con pazienti a rischio Covid. Attualmente, il numero di ricoveri nel nosocomio è assai ridotto (sono in totale sei), ma la possibilità che la situazione diventi più seria è comunque piuttosto concreta.