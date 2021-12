Contagio Covid schizza ancora in alto, 276 nuovi casi: in città oltre 1.300 positivi

Gela. Il contagio da Covid sale ancora e nelle ultime ventiquattro ore, in città, sono stati 276 i nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. Addirittura, la curva complessiva va oltre i 1.300 positivi. In totale, sono 1.317. I guariti, invece, sono trentaquattro. Un paziente gelese è stato trasferito in rianimazione. Il bilancio si fa pesante.