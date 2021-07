Contagio Covid, scuole ancora al centro dell’attenzione: commissione incontra dirigenti

Gela. I numeri del contagio Covid in città rimangono elevati e anche in municipio si chiedono precauzioni ulteriori. La commissione consiliare sanità, presieduta da Rosario Trainito, già negli scorsi giorni aveva inoltrato al presidente dell’assise civica Salvatore Sammito istanza per avere a disposizione un elenco di tutti i consiglieri, degli assessori e dello staff, così da verificare chi abbia già ottenuto il green pass o eventualmente sia stato sottoposto a prima vaccinazione. Chiaramente, anche allo scopo di individuare esponenti istituzionali o dipendenti dell’ente, ancora non vaccinati. Sammito, per esigenze di privacy, non ha dato esito alla richiesta. Per i consiglieri della commissione, però, in base a quanto dichiarato dal sindaco, anche il no della presidenza è da rivedere. L’avvocato Lucio Greco, infatti, ha parlato di green pass obbligatorio per consiglieri, assessori e dipendenti comunali.