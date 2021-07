Contagio Covid senza limiti, 117 nuovi casi: i positivi sono in totale 861

Gela. Fanno impressione i numeri del contagio da Covid in città. Nelle ultime 24 ore sono 117 i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono solo 19. La curva complessiva sale ad 861 contagiati. In città si concentra il numero drasticamente maggiore di contagiati di tutta la provincia. In base ai dati Asp, i ricoverati sono in totale 11.