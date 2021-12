Contagio Covid, solo 9 nuovi casi in città: venti guariti, in totale 807 positivi

Gela. Per la prima volta, dopo alcune settimane, in città il numero dei nuovi contagiati dal Covid è inferiore rispetto a quello dei guariti. Nelle ultime ventiquattro ore, sono nove i casi accertati, in isolamento domiciliare, a fronte di venti guariti. Il totale rimane superiore ad ottocento, attestandosi a 807 contagiati. In città, in base ai dati Asp, non risultano altri ricoveri. Nel resto della provincia, invece, i nuovi casi sono di 18 pazienti di Caltanissetta, 12 di Marianopoli, 6 di San Cataldo, 4 di Niscemi, 2 di Mussomeli, 2 di Serradifalco e 2 di Sommatino. I guariti, invece, 12 di Caltanissetta, 7 di Mussomeli, 6 di Riesi, 6 di Marianopoli, 3 di Delia, 3 di Vallelunga Pratameno, 1 di Niscemi e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria 6 pazienti positivi, 3 sono di Caltanissetta, 2 di San Cataldo e 1 di Serradifalco.