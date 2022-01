Contagio Covid, tavolo in prefettura: “Cala incidenza ma numeri ancora elevati a Gela”

Gela. “Si assiste ad un generale miglioramento della situazione e ad un abbassamento dell’indice dei contagi”. E’ stata questa la sintesi, che ieri i responsabili provinciali di Asp hanno fornito al tavolo prefettizio, ormai settimanalmente convocato. “Eccezion fatta per Gela, dove il numero delle persone contagiate rimane ancora elevato, Mazzarino e Niscemi, in cui si registra una risalita della curva dei contagi”, hanno però riferito i manager Asp, attraverso il direttore sanitario. In città, la soglia dei contagiati, ieri, è scesa sotto il livello dei 4 mila positivi, per la prima volta dopo settimane. “Nonostante dai dati emerga una lieve flessione della curva epidemiologica, nella circostanza, il prefetto e il direttore sanitario hanno rinnovato l’invito ai sindaci a proseguire nell’azione di promozione delle corrette regole anti-contagio, come il frequente lavaggio delle mani, l’uso corretto della mascherina e hanno chiesto agli amministratori locali di continuare a sensibilizzare tutta la cittadinanza a mantenere il distanziamento e ad evitare assembramenti al fine di rallentare la diffusione del virus”, si legge in una nota diffusa dalla prefettura.