Contagio Covid verso i 3 mila positivi: altri 451 casi, morti due pazienti gelesi

Gela. La diffusione del contagio Covid in città sta lasciando una scia di contagi e decessi. Due pazienti sono deceduti nelle ultime ventiquattro ore, in totale sono 105 i decessi dall’inizio della pandemia. Altri 451 pazienti sono risultati positivi, in appena ventiquattro ore e il numero complessivo di positivi si avvicina alla soglia dei tremila, sono 2.941. Sei pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Uno, invece, è stato trasferito in terapia intensiva e un altro ha invece lasciato la rianimazione, per ritornare in degenza ordinaria, a seguito di un miglioramento delle condizioni. I guariti sono 127.