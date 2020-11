Contagio da Covid avanza, prefetto-sindaci: “Esercito e piazze chiuse”

“A tale riguardo, è stato fatto presente che l’eventuale applicazione della misura dell’interdizione di strade o piazze – si legge in una nota rilasciata dalla prefettura – può avvenire anche attraverso un contingentamento degli accessi secondo un principio di proporzionalità”. Alla riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal prefetto Cosima Di Stani, hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di finanza, i sindaci e rappresentanti dei Comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi e San Cataldo e i vertici dell’Asp. In questa fase, viene monitorata soprattutto la situazione di Comuni come Gela, Niscemi e Caltanissetta. In base ai dati forniti da Asp, in provincia (fino a ieri) erano 1106 i positivi al Covid. 1045 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati e 8 in terapia intensiva. Si tenta di adottare misure di attenuazione del contagio, anche per evitare che le strutture sanitarie non riescano più a fornire supporto, qualora i numeri diventassero ancora più preoccupanti.