Contaminazioni jazz e swing con i Glance Up

Gela. Ancora un appuntamento con la musica colta grazie al gruppo Glance Up, il 2 agosto nel cortile del plesso Santa Maria di Gesù. Il sound fresco , divertente ed elegante dei “Glance Up” ha il sapore di un repertorio dal gusto jazz, con contaminazioni dallo swing e dal pop, per emozioni sempre differenti, uniti in uno stile riconoscibile e personale. La formazione che nasce come trio, per l’occasione viene arricchita dalla presenza ritmica del drum-set.