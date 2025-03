“Contatti con due candidati alla presidenza della Provincia”, Ventura: “Iv valuterà la scelta”

Gela. Nel puzzle delle provinciali di secondo livello anche i loro numeri possono avere un peso, in un meccanismo elettorale aperto solo a sindaci e consiglieri comunali. I renziani di Italia Viva, allo stato, non hanno ancora sciolto la riserva. “Non abbiamo preso una decisione – dice il riferimento provinciale del partito Giuseppe Ventura – siamo stati contattati da due candidati e ci siamo ripromessi di incontrarli entrambi. Valuteremo insieme al partito. Non è ancora chiaro, del resto, quanti saranno i candidati alla presidenza”. Sia l’entourage politico del sindaco Di Stefano sia quello del primo cittadino nisseno Tesauro, hanno preso contatti con gli esponenti Iv. I renziani, a Palazzo di Città, tra le file dell’opposizione schierano il consigliere Alberto Zappietro. Hanno un dialogo avviato inoltre con almeno quattro consiglieri comunali, due a San Cataldo e altrettanti a Caltanissetta. In città, si sono posti all’opposizione della giunta Di Stefano, composta da entità soprattutto progressiste e civiche. Il leader Renzi pare ormai proiettato proprio nella dimensione progressista.