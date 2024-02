Contatti municipio-Cosfel, si valuta ok a dirigente bilancio: “Attendiamo insediamento Osl”

Gel. Il dissesto dell’ente comunale ha inevitabilmente generato diverse conseguenze dirette. Palazzo di Città soffre anzitutto per un organigramma fin troppo scarno (già da prima della crisi finanziaria). Non manca solo il personale negli uffici dei settori ma non ci sono neppure dirigenti. Nelle ultime ore, il sindaco Lucio Greco e il segretario Carolina Ferro hanno avuto contatti con i riferimenti di Cosfel, la Commissione per la stabilità degli enti locali. In settimana, infatti, come ha assicurato il direttore, verranno valutate le richieste avanzate dall’amministrazione comunale. “Anzitutto quella per un dirigente al bilancio – dice il sindaco Lucio Greco – ci è stato assicurato che la situazione verrà vagliata”. A breve, dovrebbe essere pubblicato un avviso per un comando, volto ad individuare il sostituto del comandante Giuseppe Montana, per anni alla guida del corpo di polizia municipale e dirigente, trasferitosi di recente alla prefettura di Agrigento. La Cosfel si pronuncerà in ogni caso sulla rideterminazione della dotazione organica, per l’approvazione. In municipio, nel pieno della fase di dissesto dichiarato sul finire dello scorso anno, bisognerà comunque passare dall’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione.