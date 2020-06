Contatti non consentiti, niente attività estive per i diversamente abili

Gela. Seppur a malincuore volontari disabili assistiti hanno deciso di rinunciare all’evento “Mare… anch’io”. L’associazione l’Essenziale di Lino Cagnes ha deciso di non promuovere le attività che per tutta la stagione estiva consentivano ai diversamente abili di poter godere del sole e del mare in spiaggia in lidi attrezzati.

Le restrizioni dettate sia dal governo nazionale e da quello regionale per evitare il contagio da COVID-19 hanno indotto il direttivo a rinviare tutto di un anno. L’attività di volontariato nei confronti dei soggetti diversamente abili si basa soprattutto sul contatto ravvicinato. In questo modo l’associazione non può garantire il distanziamento sociale tra volontario e diversamente abile quanto quest’ultimo usufruisce dei servizi messi a disposizione quali job, sdraio e ombrelloni necessari a trascorrere un momento della giornata sereno e spensierato, in quanto l’arenile messo a disposizione all’associazione non soddisfa quanto dettato dalla normativa.