Contatti ripresi tra Greco e civici, Licata: “Decide il gruppo, tecnici? In giunta serve la politica”

Gela. Nel fine settimana dovrebbero concentrarsi gli ultimi assestamenti, prima di arrivare alla nuova giunta. Il sindaco Lucio Greco, che ha voluto azzerare per cercare un rilancio anzitutto sotto i colori del centrodestra, ha dovuto prendere atto che i partiti di quell’area politica non intendono sobbarcarsi un’esperienza amministrativa che non ritengono frutto di un loro progetto. Magari, saranno meno rigidi in consiglio comunale quando si tratterà di valutare atti importanti, ma non ci sarà un coinvolgimento diretto in giunta. Il sindaco, che vorrebbe avere una squadra di governo al completo entro i primi giorni della prossima settimana, sta continuando a tenere i contatti con gli alleati della prima ora, gli stessi che con i loro assessori di riferimento hanno dovuto presentare le dimissioni, così da azzerare tutto. Giovedì sera, l’avvocato ha messo insieme esponenti di partiti di centrodestra e quelli dei gruppi che l’hanno sostenuto. “Rispetto alla scorsa settimana, quando onestamente eravamo ormai sulla strada del no ad un’eventuale proposta del sindaco che includesse il centrodestra, ora la situazione sta cambiando – dice il segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata – non mi sbilancio e non dico né sì né no. Ho portato la questione nuovamente al partito. Decideremo come gruppo. Non poniamo paletti o steccati per nessuno. Di certo, non abbiamo condiviso l’azzeramento deciso dal sindaco, senza che ci fosse una soluzione alternativa immediata. Noi vogliamo essere responsabili verso la città. Stiamo valutando”. I civici hanno avuto come punto di riferimento nel governo cittadino l’ex vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano. Sono stati tra i fondatori del progetto di tre anni fa e ora devono prendere una decisione. “La città non può finire in default. Non lo merita – aggiunge Licata – vogliamo vedere le carte e il bilancio. Deve esserci un senso di responsabilità. Anche in questi giorni ci sono stati contatti con il sindaco. Però, ho riferito che dovrà essere tutto il gruppo di “Una Buona Idea” a decidere e non si tratta di una questione di preclusioni. Ripeto, noi paletti non ne mettiamo a nessuno”. Sicuramente, come spiega Licata, i civici una posizione già l’hanno delineata. “A noi non interessano tecnici in giunta – conclude il segretario – la città ha votato un gruppo politico e i Comuni sono amministrati dalla politica. Se ci verrà chiesto e se ci sarà la volontà di tutto il gruppo, indicheremo uno o più nomi di possibili assessori, concentrandoci su persone con competenze precise. Non ha senso parlare di tecnici, altrimenti dovremmo commissariare definitivamente la politica”.