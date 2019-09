CONTE “FORUM PERMANENTE SU DISABILITA'”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho intenzione di sfruttare ogni momento utile per confrontarmi con tutti gli interlocutori, con le associazioni e con le stesse persone con disabilità”. Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte, dopo aver incontrato a Bari alcune persone con disabilità.

“In tal senso l’incontro odierno, al quale era presente anche il garante della Puglia Giuseppe Tulipani, è stato molto proficuo per ascoltare e raccoglierne le istanze”, ha affermato il presidente del Consiglio dopo aver spiegato: “Questa mattina a Bari, a margine della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante, ho avuto un incontro molto emozionante con alcune persone con disabilità. Sin dal primo giorno da Presidente del Consiglio non ho esitato ad affermare che il tema delle disabilità è tra quelli che mi sta più a cuore e che merita costante attenzione. Come già annunciato, ho deciso di assumere personalmente le deleghe, di averne direttamente la responsabilità politica, sollecitato in tal senso dalle stesse associazioni che ho avuto modo di incontrare nelle scorse settimane. Sono perfettamente consapevole – ha evidenziato – che è un impegno gravoso, al quale non voglio sottrarmi”.

“Sono fermamente determinato – ha aggiunto Conte – perché sia raggiunta una integrale inclusione sociale, insieme al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. E questo non solo sul piano normativo, per cui comunque, sia chiaro, sono pronto a esercitare tutta la mia moral suasion anche con i parlamentari affinché si proceda speditamente. Mi riferisco in particolare – ha sottolineato – al Codice delle disabilità, una legge delega in discussione adesso in Commissione in Parlamento. Ci vorranno ancora diversi passaggi, ma siamo sulla buona strada per realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, che confido possa diventare un modello per altri Paesi, con il riconoscimento di principi, diritti, facoltà e anche di responsabilità. Particolare attenzione sarà dedicata – ha spiegato – alla figura del caregiver, che molto spesso è un familiare, e che merita pieno riconoscimento giuridico. Ho intenzione, inoltre, di creare un Forum permanente per avere uno stabile momento di confronto. C’è ancora molto da fare e ci vorrà del tempo per raggiungere tutti i risultati sperati. Il cammino è lungo, ma l’importante – ha concluso – è procedere lungo la direzione giusta, passo dopo passo”.

(ITALPRESS).