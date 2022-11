“Contento di essere l’ultimo pensiero di Trainito”, Sammito: “Gnoffo? Stendo un velo pietoso”

Gela. Le chiare divergenze politiche interne alla maggioranza del sindaco Lucio Greco sono traslate anche nei rapporti, ormai piuttosto compromessi, che si riscontrano nell’area forzista. Gli esponenti azzurri, come ha ribadito il capogruppo consiliare del partito Rosario Trainito, propendono per l’addio alla maggioranza del sindaco. Lo scontro sul regolamento per il trasporto disabili è solo l’ultima tappa di incomprensioni mai risolte. Anche l’assessore FI Nadia Gnoffo ha preso nettamente le distanze da gran parte della maggioranza. Uno degli esponenti di lungo corso dell’area vicina a Forza Italia è sicuramente il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che alle regionali di settembre ha corso sotto il simbolo berlusconiano ma senza aderire ufficialmente. Le nuove polemiche scaturite dal dibattito sull’atto di indirizzo al regolamento del trasporto disabili praticamente tracciano l’ennesimo solco. Sammito non accetta le critiche giunte da Trainito e Gnoffo. “Le parole del capogruppo Trainito? Sinceramente, sono contento di essere il suo ultimo pensiero. Mi sarei preoccupato del contrario”, dice. L’esponente di Forza Italia ritiene che il ruolo istituzionale del presidente sia ormai svilito dal suo “flop elettorale”. “Lo dice chi invece ha portato sulle sue spalle l’enorme peso dei voti della lista – replica in maniera ironica Sammito riferendosi alle percentuali in diminuzione fatte registrare in città dal partito – sono certo che la crescita umana e politica di Forza Italia passi dalle attente analisi e valutazioni del giovane e promettente consigliere Trainito”. Il presidente, inoltre, “stende un velo pietoso” sull’accusa di parzialità che gli è stata mossa dall’assessore Gnoffo, richiamata per i toni usati nel dibattito sull’atto di indirizzo presentato dai pro-Greco.