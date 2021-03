Conti Ghelas, partita azione civile: ci sarebbe stata “responsabilità professionale”

Gela. Gli approfondimenti sui numeri finanziari della Ghelas, disposti dall’amministratore Francesco Trainito, iniziarono subito dopo il suo insediamento. L’imprenditore, scelto dal sindaco Lucio Greco per guidare la municipalizzata, sta proseguendo l’attività di risanamento, compresa quella per la copertura dei fondi del Tfr dei lavoratori. Dei numeri di Ghelas si sta occupando anche il giudice civile del tribunale. Dopo le valutazioni condotte, Trainito lo scorso anno assegnò un incarico legale, all’avvocato Salvatore Ciaramella, per far partire un’azione di responsabilità professionale. Secondo gli attuali vertici della municipalizzata, nelle gestioni precedenti ci sarebbero state scelte tali da pregiudicare l’equilibrio dei conti. Nel recente passato, si parlò addirittura di ipotesi di messa in liquidazione, poi scongiurate. Il procedimento civile, negli scorsi giorni, è partito, su iniziativa del legale nominato da Ghelas. Ulteriori particolari non vengono forniti, ma pare che sia stato chiamato in giudizio uno degli ex consulenti, nominato durante precedenti gestioni. Le parti si sono presentate davanti al giudice.