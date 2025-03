“Conti voluto da Sammartino e Cuffaro, centrodestra spaccato”, Di Paola: “Con Di Stefano aggreghiamo”

Gela. E’ chiaramente una seconda partita, dopo quella vinta lo scorso anno con le amministrative gelesi che hanno dato la fascia tricolore al sindaco Di Stefano. Il deputato Ars e coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola vuole giocarsi, con tutte le chance possibili, pure il secondo confronto, a fine aprile, con le provinciali, aperte esclusivamente al voto di sindaci e consiglieri comunali. C’era lui dietro al “modello Gela” delle amministrative e adesso sta lavorando, insieme al sindaco Di Stefano e agli alleati, al “modello Provincia”. Da giorni, ha intensificato incontri e contatti. Questa mattina, ha visto non solo i civici locali ma anche quelli del Vallone, ai quali si rivolge con molto interesse. “Stiamo costruendo un progetto che parte dal nostro territorio provinciale – dice il vicepresidente Ars – vogliamo un percorso che aggreghi più possibile. Vogliamo governare l’ente Provincia, che da oltre dieci anni è commissariato. I commissari, peraltro, vengono nominati dal governo regionale e sicuramente il centrodestra ha avuto un ruolo determinante. L’obiettivo è rappresentare tutto il territorio”. L’appello del riferimento regionale M5s è a sindaci e consiglieri, indipendentemente dallo schieramento, che si rivedono nel rilancio del territorio e dell’ente provinciale. “Noi siamo in campo e non abbiamo dietro politici di Palermo, di Catania o di Raffadali – continua – pensiamo che la candidatura alla presidenza della Provincia del sindaco Di Stefano possa veramente aggregare. Non è un trampolino per le regionali, a differenza delle intenzioni di altri, né abbiamo qualcuno che ci detta la strategia da altre zone della Sicilia”. Il deputato Ars è netto quando si tratta del contraltare di centrodestra. “La candidatura del sindaco Conti è una decisione di Sammartino e Cuffaro – aggiunge – mi pare evidente che il centrodestra sia spaccato. Si divide perché il presidente della Regione Schifani, nel suo programma elettorale di tre anni fa, aveva promesso di riattivare le Province con il sistema del voto diretto. Invece, ci troviamo a votare con un sistema aperto solo a sindaci e consiglieri comunali. E’ stato un fallimento”. Ancora una volta, come già avvenuto nell’esperienza dell’agorà per le amministrative gelesi, il vicepresidente Ars punta tanto su Di Stefano e sulla sua capacità di aggregare, partendo dall’approccio civico.