Continua la protesta degli operai “Euroambiente”, questa mattina nuovo sit-in

Gela. Questa mattina, è proseguita la protesta dei due operai della società “Euroambiente”, i cui contratti non sono stati rinnovati. Si sono trovati senza occupazione, dopo aver lavorato nello stesso settore, anche per conto dell’azienda che gestiva l’appalto prima dell’arrivo della società toscana. I due operai hanno ricevuto la solidarietà dei colleghi, che non hanno avviato le attività odierne. “Euroambiente” opera su commesse di Eni. Sembrava che ieri si fosse aperto uno spiraglio nella trattativa, ma pare che al momento non ci saranno passai indietro, mentre il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici Francesco Cacici ha segnalato che la stessa azienda ha provveduto all’assunzione di tre operai della provincia di Ragusa, lasciando fuori quelli gelesi.