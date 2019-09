Continua protesta ex Trainito, lunedì vertice in prefettura: licenziati dopo anni in indotto Enimed

Gela. La loro protesta non si è fermata. Gli ex Trainito Costruzioni, licenziati dopo che la proprietà ha deciso di non proseguire le attività nell’indotto di Enimed, continuano a radunarsi davanti agli ingressi del centro direzionale, lungo la Gela-Catania. Da quasi una settimana, chiedono di avere certezze sul loro futuro. Lunedì, in prefettura a Caltanissetta, partirà il confronto. Le segreterie provinciali di Fillea-Cgil e Filca-Cisl stanno seguendo il caso e hanno ottenuto la convocazione dai funzionari nisseni. Al tavolo, oltre ai titolari della società, dovrebbero esserci anche i vertici di Enimed. I segretari Francesco Cosca e Nunzio Gerbino, già la scorsa settimana, hanno chiesto che gli operai rimasti senza lavoro vengano assorbiti da altre aziende dell’indotto Enimed. Gli ex Trainito Costruzioni, da anni sono attivi tra i cantieri del gruppo e non riescono a capire le ragioni che abbiano indotto la proprietà a dire basta.