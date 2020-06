Continua protesta ex Tekra, alcuni lavoratori anche nei pressi abitazione sindaco

Gela. Settimo giorno consecutivo di protesta per i diciotto ex operai della Tekra che, dopo la scadenza del loro contratto a tempo determinato, sono stati tagliati fuori da ogni circuito lavorativo. Da mesi chiedono di essere reintegrati anche solo temporaneamente, per i servizi stagionale che la ditta svolge nei mesi estivi. Al momento però non ci sarebbero spiragli per una loro riassunzione. E così da giorni stazionano sotto Palazzo di Città nell’attesa di avere risposte da Comune e Tekra.