Contrafatto in vetta al mondo, la sprinter gelese d’argento ai mondiali: pass per Tokio 2020

“Sono contentissima, per me questa medaglia vale oro. Poteva finire meglio, ma ho avuto un problema al piede che ultimamente mi ha impedito di allenarmi – ha detto – prima di entrare in gara, ho pianto per il dolore ma poi l’adrenalina e la voglia di farcela lo hanno annientato. Dedico questo secondo posto a Martina, mi dispiace non sia qui, al mio allenatore che mi sostiene sempre e alla mia famiglia”. Ha bissato l’argento delle paralimpiadi brasiliane di Rio 2016 e quello dei mondiali di Londra del 2017.