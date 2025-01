Contrasto alla siccità, in gazzetta ufficiale i dissalatori: c’è quello di Gela, “risorse per 100 milioni”

Gela. E’ tra le misure “urgenti” previste per “il contrasto della scarsità idrica”. C’è anche il dissalatore di Gela nel provvedimento pubblicato in gazzetta ufficiale e che definisce gli interventi ulteriori predisposti dal governo “per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”. Il totale stanziato è di cento milioni di euro. Novanta, per gli impianti di Gela, Trapani e Porto Empedocle, arrivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nella programmazione 2021-2027. I restanti dieci milioni di euro, invece, sono da legare a “risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell’ambito del proprio bilancio”. Nel provvedimento, si prevede la “rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa”. L’impianto locale è fermo da anni e l’ultimo modulo, già durante il periodo di attività aveva posto problemi di piena efficienza. Sia a Roma sia a Palermo, c’è però la convinzione che la siccità possa essere contrastata adeguatamente riattivando gli impianti per dissalare l’acqua del mare. Negli scorsi mesi, sono stati condotti sopralluoghi tecnici. La Regione Siciliana, ancora oggi, paga per il sistema che fu avviato nel sito della raffineria Eni, nonostante il ciclo sia stato fermato da anni.