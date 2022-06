Contratto Ghelas deve attendere, nuova proroga: autorizzate somme per due milioni di euro

Gela. Come già riferito, per Ghelas ci sarà una nuova proroga di sei mesi. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore, con la delibera varata dalla giunta comunale. La scelta era quasi obbligata, in attesa del bilancio di previsione 2022 del Comune. Il nuovo contratto, in realtà, è stato definito ed era pronto per arrivare in aula consiliare. Il collegio dei revisori, però, ha posto delle osservazioni, ritenendo necessaria la copertura del bilancio comunale. Negli uffici municipali non sono mancate valutazioni piuttosto in controtendenza e il dirigente Alberto Depetro ha dato piena garanzia delle coperture. La giunta, però, ha optato per attendere, “congelando” il nuovo contratto. La proroga a Ghelas potrebbe venire meno ben prima dei sei mesi previsti. Il bilancio di previsione dovrebbe essere approvato entro la pausa estiva. Da quel momento in poi, ci sarebbero tutte le condizioni per portare in aula il nuovo contratto triennale. Con la proroga, l’amministrazione comunale ha autorizzato la disponibilità di somme per circa due milioni di euro, a copertura delle attività della multiservizi.