Contratto Ghelas in consiglio a fine anno, Di Stefano: “Atto importante ma ritardi enormi”

Gela. Come era prevedibile, quello sul contratto Ghelas sarà un voto di fine anno. I ritardi degli uffici comunali si sono susseguiti, abbondantemente segnalati anche dal manager della municipalizzata Francesco Trainito, e in aula consiliare gli atti arriveranno il 28 dicembre. Dopo la chiusura dell’iter, di inizio settimana, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha appena fissato una nuova seduta di consiglio, proprio per il 28 dicembre. Oltre al contratto Ghelas, sono previsti i debiti fuori bilancio, non approvati ieri sera, a causa del numero legale sfumato in dirittura d’arrivo, probabilmente con una certa “malizia” strategica, così da consentire una nuova convocazione e l’inserimento anche del contratto. La maggioranza del sindaco Lucio Greco sarà quindi chiamata alla prova Ghelas, sul finire dell’anno. L’amministratore Francesco Trainito ha già annunciato che sarà un contratto meno oneroso per il municipio, con risparmi che lo faranno scendere al di sotto dei quattro milioni di euro all’anno. Non ci sarà il servizio di sosta a pagamento e parcheggi, che la società in house, con il personale attuale (numericamente ai minimi), non riusciva più a garantire. Il rush finale sul contratto della municipalizzata sembra piacere poco a parti importanti della maggioranza. L’assessore Terenziano Di Stefano, che in assenza di notizie dagli uffici comunali ha sollecitato per arrivare alla chiusura della procedura, spiega che più di qualcosa va rivista.