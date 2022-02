Contratto Ghelas, modifiche trasmesse a Greco: Faraci, “commissione conferma linea”

Gela. La proposta è al vaglio del sindaco Lucio Greco e dei funzionari. La commissione sviluppo economico ha concluso il lavoro di verifica e di analisi, avviato sul nuovo contratto della società in house Ghelas multiservizi. Il presidente della commissione Rosario Faraci e gli altri componenti, Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, hanno delineato le loro conclusioni. In sostanza, si mira ad un nuovo contratto, che possa consentire a Ghelas di coprire in maniera più efficiente i servizi che sono previsti nel rapporto con il Comune. La commissione, in corso d’opera, ha dovuto prendere atto della convenzione stipulata tra Palazzo di Città, Irsap ed ex Asi, che dovrebbe mettere a disposizione di Ghelas dodici lavoratori socialmente utili, da impiegare nelle attività che erano maggiormente in sofferenza, a partire dalla manutenzione del verde pubblico. Non c’è ancora una conclusione precisa, anche perché i sindacati, sul futuro immediato dei lavoratori socialmente utili, hanno posizioni non del tutto inclini alle intenzioni amministrative. E’ stata valutata la strada dell’esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde. L’amministratore Ghelas Francesco Trainito, sentito in commissione, ha comunque confermato le difficoltà di personale, dovute al pensionamento di diversi dipendenti, che erano collocati nei servizi in strada e appunto nelle manutenzioni. La soluzione di nuove assunzioni non sembra così facile da attivare e i dodici lavoratori socialmente utili potrebbero diventare una risorsa importante.